Wisła Kraków pokazała kulisy meczu w Niepołomicach

Przeważnie takie materiały, przygotowywane przez Wisłę, trwają kwadrans, nawet dwadzieścia minut. Ten jest nieco krótszy, co można oczywiście tłumaczyć m.in. niekorzystnym wynikiem. Krótki film oddaje jednak atmosferę rywalizacji w Niepołomicach, pokazuje też to, co działo się wokół boiska. Są oczywiście kibice, którzy dopingują Wisłę, dziękują jej za walkę, a także pozdrawiają Rafała Boguskiego. Dzisiaj piłkarza Puszczy, ale przecież przez wiele lat zawodnika „Białej Gwiazdy”, w której rozegrał setki meczów i zdobywał tytuły mistrza Polski, walnie zresztą się do nich przyczyniając. I jak widać w materiale Wisły, jej kibice o tym pamiętają.