Wisła Kraków pokazała jak wyglądała przegrana bitwa w Łodzi. Kulisy meczu z ŁKS-em

Tak naprawdę wszystko zaczęło się już w środę, gdy do ośrodka treningowego Wisły w Myślenicach przyjechali kibice, by okazać wsparcie drużynie przed wyjazdem do Łodzi. I to w kulisach też można zobaczyć. A później pokazano już otoczkę meczu, gorącą atmosferę tego meczu i zmienność sytuacji, z jaką mieliśmy do czynienia na boisku, gdy prowadzenie przechodziło z rąk do rąk.