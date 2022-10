Wisła Kraków poinformowała, kto poprowadzi poniedziałkowy trening

W komunikacie wyraźnie zaznaczono, że chodzi o trening poniedziałkowy. Nie można zatem przesądzać sprawy, że Sobolewski zostanie trenerem Wisły na dłużej, choćby do końca roku czy nawet na jeden mecz, który „Białą Gwiazdę” czeka już w piątek z ŁKS-em. Fakt jest jednak również taki, że to właśnie „Sobol” jest jednym z głównych kandydatów do przejęcia drużyny.

