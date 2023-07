Wisła Kraków podpisała kontrakt z młodym bramkarzem Bartosz Karcz

Bruno Opoka/wisla.krakow.pl

Wisła Kraków pozyskała młodego bramkarza. Kontrakt z „Białą Gwiazdą” podpisał Wiktor Sierda. To 17-letni utalentowany bramkarz, który do tej pory grał tylko w Śląsku Wrocław. Z Wisłą związał się umową, która będzie obowiązywała do 30 czerwca 2025 roku. W umowie jest jednak opcja przedłużenia o kolejny rok. Będzie to uzależnione od postępów nowego zawodnika Wisły.