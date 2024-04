Wisła Kraków podjęła ważną decyzję w sprawie swojego obrońcy

Bartosz Jaroch został ukarany czerwoną kartką po analizie VAR w niedzielnym meczu Wisły z Motorem Lublin. Kara nastąpiła już w 6 min meczu, co miało wpływ na jego przebieg. I choć tłumaczenie porażki 1:3 z Motorem jedynie czerwoną kartką Jarocha to pójście naszym zdaniem na łatwiznę, to jednak sprawa rzeczywiście nie jest czarno-biała, a w opinii różnych sędziowskich ekspertów, m.in. Rafała Rostkowskiego, który chętnie komentuje sędziowskie kontrowersje i który zajął się na portalu TVP Sport sytuacją z meczu Wisła - Motor, przewinienie Jarocha kwalifikowało się co najwyżej na żółtą kartkę.

Oczywiście nikt nie zmieni przebiegu i wyniku meczu Wisły z Motorem, ale odwołanie jest o tyle istotne, że jeśli okaże się skuteczne, to Bartosz Jaroch będzie mógł grać w następnych meczach. A to w sytuacji kadrowej „Białej Gwiazdy” jest niezwykle istotne. Jeśli kartka zostanie utrzymana w mocy, to Jaroch nie zagra w minimum dwóch najbliższych meczach Wisły.