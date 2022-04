Wisła Kraków podejmuje Górnika Zabrze. Brzęczek liczy na pierwsze zwycięstwo

Momo Cisse od poniedziałku

Sytuacja kadrowa przed starciem z Górnikiem najgorsza nie jest, ale prawda jest również taka, że w ostatnim czasie pojawiło się w zespole kilka kontuzji. W niedzielę z ich powodu na boisko na pewno nie wybiegną: Jakub Błaszczykowski, Momo Cisse, Mateusz Młyński, Patryk Plewka oraz Alan Uryga. My zapytaliśmy trenera Jerzego Brzęczka o Cisse. Skrzydłowy wrócił z meczu reprezentacji Gwinei z kontuzją mięśnia dwugłowego. Klub o tym poinformował, ale nie określono jasno jak poważny jest to uraz i ile może potrwać przerwa w grze. Teraz Brzęczek na ten temat mówi: - Z punktu widzenia Momo, to on bardzo chciałby być w treningu od dzisiaj. My jednak podchodzimy do tego ostrożnie. Nie chcemy ryzykować, że wpuścimy go do treningu za wcześnie i uraz się odnowi. Myślę jednak, że od poniedziałku będzie do naszej dyspozycji i będziemy go wprowadzać o normalny trening.