Wisła Kraków po zaciętym meczu remisuje z Ruchem Chorzów

Po kwadransie ten pierwszy impet gospodarzy nieco wyhamował, a do głosu zaczął dochodzić Ruch. Gra się wyrównała. To jednak Wisła zadała cios w 27 min. Michał Żyro zagrał w pole karne do Luisa Fernandeza, ten uprzedził Macieja Sadloka, który trafił Hiszpana w łydkę. Szymon Marciniak nie miał wątpliwości i wskazał na jedenasty metr. Po chwili piłkę ustawił Fernandez i pewnym strzałem dał prowadzenie „Białej Gwieździe”.

Jerzy Brzęczek zaskoczył trochę składem. Przede wszystkim obroną, w której zdecydował się wystawić na lewej stronie Bartosza Jarocha. To fakt, że ostatnio Krystian Wachowiak grał słabo, ale szkoleniowiec nie zdecydował się wystawiać jego nominalnego dublera, czyli Jakuba Niewiadomskiego, a zrobić roszadę. Do wyjściowego składu wrócili po kartkach Kacper Duda i Luis Fernandez.

Wisła miała 1:0 i miała inicjatywę. Jak to jednak w tym sezonie często już bywało, sama sobie napędziła problemów. Krakowianie mieli rzut rożny, po którym piłkę przejęli goście i ruszyli z kontrą. Można ją było powstrzymać w kilku miejscach boiska, ale wiślacy tego nie zrobili. Skończyło się na kornerze dla chorzowian. A po nim strzelał Łukasz Janoszka, piłkę ręką odbił Bartosz Jaroch i mieliśmy drugiego karnego w tym meczu. Tym razem dla „Niebieskich”. Karny to jednak jeszcze nie jest gol… Janoszka pewnie oglądał wcześniejsze rzuty karne przeciwko Wiśle i widział, że Mikołaj Biegański najczęściej rzuca się jeszcze przed strzałem „w ciemno”. Nie tym razem… Bramkarz Wisły wyczekał do końca, a że piłkarz Ruchu chciał go pokonać „podcinką”, to po prostu złapał piłkę w ręce. Nic więcej nie wydarzyło się w tej pierwszej części i krakowianie ostatecznie schodzili na przerwę z prowadzeniem 1:0.