Wisła Kraków po spadku. Królewski i Jażdżyński przepraszają, Brzęczek bierze odpowiedzialność. Łzy Kmiecika

Jako jeden z pierwszych spadek Wisły skomentował jeden z jej właścicieli Jarosław Królewski, który na Twitterze przeprosił kibiców. Napisał on: Nie ma zbyt wielu pojemnych słów, które pomieszczą uczucia w tej chwili. Po prostu przepraszam wszystkich, którzy dziś muszą tego wszystkiego doświadczyć.

- Bardzo przepraszam. Zawiodłem. Stało się coś, co nie miało prawa się stać. Zrobiliśmy zbyt wiele błędów, podjęliśmy zbyt wiele złych decyzji. Teraz konieczne będą poważne zmiany. Ja osobiście jestem na nie gotowy - napisał.

Jerzy Brzęczek: Nie wykluczam, że zostanę na następny sezon

Załamany po końcowym gwizdku był też Jerzy Brzęczek. Trener Wisły długo kazała czekać na konferencji prasowej, a gdy w końcu się pojawił, powiedział: - Jeżeli w tak ważnym dla nas meczu prowadzimy 2:0, kontrolujemy spotkanie, a przegrywamy 2:4 są to rzeczy, które trudno wytłumaczyć. Zaczęło się od gola na 2:1, po którym straciliśmy kontrolę, nie mieliśmy nikogo w drużynie kto wziąłby odpowiedzialność za grę. To było całe podsumowanie całego sezonu. Biorę za to odpowiedzialność.