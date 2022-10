Wisła Kraków po karnych wygrywa z Puszczą Niepołomice. Kamil Broda bohaterem!

W 23 min Wisła miała już naprawdę świetną okazję na gola. Z dystansu uderzył Krystian Wachowiak. Krzysztof Wróblewski odbił piłkę do boku, ale dopadł do niej Wiktor Szywacz i dośrodkował na głowę Konrada Gruszkowskiego. Ten pomylił się dosłownie o centymetry.

Drugą połowę lepiej zaczęła Puszcza. To goście byli częściej w ataku, to oni dość mocno przycisnęli Wisłę w pierwszych minutach po przerwie. Przyjezdni posyłali dośrodkowanie za dośrodkowaniem w pole karne „Białej Gwiazdy” i wiślacy byli w sporych opałach. Przetrwali jednak ten napór, a po kilkunastu minutach mecz się wyrównał. Tym bardziej, że Radosław Sobolewski posłał do boju podstawowych piłkarzy, wpuszczając jednocześnie na boisko Bartosz Jarocha, Luisa Fernandeza i Angela Rodado. W kolejnych minutach mieliśmy jednak fragment meczu, w którym gra toczyła się głównie w środku pola. Było trochę fauli, walki wręcz, ale składnych akcji już zdecydowanie mniej.

Do końca regulaminowego czasu gry żadnej ze stron nie udało się nawet poważniej zagrozić bramce rywala. Mieliśmy zatem dogrywkę. W niej początkowo też niewiele się działo. W 96 min mocny i celny strzał oddał Ivan Jelić Balta i Krzysztof Wróblewski miał trochę problemów z jego obroną. Skończyło się ostatecznie na rzucie rożnym.

W 102 min Wisła dopięła swego. Bartosz Jaroch rzucił piłkę do Luisa Fernandeza, ten już z pola karnego dośrodkował na głowę Angela Rodado i Hiszpan wpakował ją do siatki.

Rodado był też bohaterem sytuacji trzy minuty później, gdy trafił go ręką w twarz Jakub Serafin. Dostał za to żółtą kartkę, a że było to już jego drugie napomnienie, to powędrował z „czerwienią” do szatni, a Puszcza kończyła mecz w dziesiątkę.