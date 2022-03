Wisła Kraków. Po dwóch porażkach - dwa zwycięstwa „Białej Gwiazdy" w pierwszym turnieju ekstraklasy amp futbolu

Ligowe zmagania w amp futbolu - w formule turniejowej - odbywają się od 2015 roku. Rywalizowało w nich po cztery lub pięć drużyn. W tym roku po raz pierwszy o mistrzostwo Polski gra sześć ekip; beniaminkiem jest Stal Rzeszów, która w pierwszym turnieju pauzuje. W ekstraklasie zadebiutował zespół Nowe Technologie Różyca, który zastąpił Widzew Łódź.

W swym pierwszym meczu broniąca tytułu Wisła Kraków przegrała 0:1 z także mającymi mistrzowskie aspiracje Kuloodpornymi Bielsko-Biała, do których po dwuletniej przerwie powrócił jeden z najlepszych zawodników w historii polskiego amp futbolu Bartosz Łastowski (ostatnio grał w Legii Warszawa). I to właśnie on w 30 min strzałem zza pola karnego uzyskał zwycięską bramkę.

W drugim spotkaniu Wisła ulegała Legii 2:3. Prowadzenie dla ekipy ze stolicy uzyskał już w 1 min były wiślak Mariusz Adamczyk. Potem wynik podwyższył Mohammed Aharchi. Krakowianie odpowiedzieli bramką Marcina Guszkiewicza, ale po przerwie Aharchi ponownie trafił do wiślackiej bramki. Mistrzowie Polski odpowiedzieli tylko jednym golem - w wykonaniu Mateusza Kapłona.