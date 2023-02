Wisła Kraków po ciężkim boju wygrywa z Odrą Opole. Dwie bramki Luisa Fernandeza Redakcja

Były emocje do samego końca w meczu Wisła Kraków – Odra Opole. Goście przyjechali na Reymonta przede wszystkim się bronić, ale napędzili mnóstwo strachu wiślakom. Ci przegrywali do przerwy 0:1, zmarnowali rzut karny, ale później Luis Fernandez w pełni zrehabilitował się za to pudło i dał drużynie wygraną. Już trzecią z rzędu!