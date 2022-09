Wisła Kraków po bardzo słabym meczu przegrywa ze Stalą w Rzeszowie Bartosz Karcz

To był kolejny bardzo słaby mecz w wykonaniu Wisły Kraków. „Biała Gwiazda” zasłużenie przegrała w Rzeszowie ze Stalą 1:2. To trzecia kolejna porażka drużyny z ul. Reymonta. W takiej dyspozycji nie ma co nawet marzyć o skutecznej walce o awans do ekstraklasy.