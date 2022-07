Wisła Kraków. Piotr Starzyński: W I lidze wcale nie będzie łatwiej

Starzyński do ekstraklasy wszedł przebojem wiosną 2021 roku w wieku zaledwie siedemnastu lat. Pokazał się z dobrej strony, strzelił swoją pierwszą bramkę w ekstraklasie, a kolejne rozgrywki miały być tylko potwierdzeniem jego wielkiego talentu. Nie do końca to wyszło. Co prawda młody piłkarz wystąpił w osiemnastu meczach ligowych, czterech Pucharu Polski, ale drużyna nie miała z jego gry wielkiego pożytku, bo zabrakło najważniejszego - liczb, asyst, goli. Ostatni raz w ekstraklasie Piotr Starzyński wystąpił w meczu 25. kolejki, gdy Wisła zremisowała u siebie z Lechem Poznań 1:1. I młody piłkarz trochę się do tego przyczynił, bo to po jego niedokładnym zagraniu „Kolejorz” przejął piłkę i przeprowadził akcję w doliczonym czasie gry, po której wyrównał. Jakby tego było mało, niedługo po tym meczu w spotkaniu Centralnej Ligi Juniorów Starzyński złamał kość stopy. Sezon miał z głowy…