Wisła Kraków. Piłkarze, którzy odeszli latem. Co zdziałali w nowych klubach jesienią 2022? Tomasz Bochenek

Wisła Kraków po spadku z ekstraklasy, przed sezonem 2022/2023 przeszła rewolucję kadrową. Z zespołu odeszło kilkunastu zawodników. Sprawdziliśmy, co zdziałali jesienią - ile grali, z jakim skutkiem. Okazuje się, że dla kilku piłkarzy odejście z Wisły przyniosło wejście na wyższy poziom sportowy. No bo nie tylko Jan Kliment, który w Lidze Mistrzów strzelił gola Bayernowi Monachium, trafił do lepszej drużyny.