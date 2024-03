Wisła Kraków. Piłkarze „Białej Gwiazdy” zastąpili swoich kibiców i podsumowali wygraną w Opolu… śpiewem

Zawodnicy z Krakowa mieli prawo wyrazić swoją radość. Przystępowali do meczu w Opolu po ekstremalnie trudnym spotkaniu z Widzewem, który trwał nie tyle 120 minut z dogrywką, co coś pomiędzy 140 a 150 minutami, jeśli wziąć pod uwagę cały doliczony czas gry. A jednak wiślacy dali radę w starciu z Odrą i po zakończeniu tego spotkania nikt nie ma prawa powiedzieć, że wygrana Wisły nie była zasłużona.

To był znamienny obrazek. Chwilę po końcowym gwizdku Tomasza Wajdy w meczu Odra - Wisła piłkarze „Białej Gwiazdy” poszli w kierunku sektora gości. Pustego - bo kibice Wisły znów nie zostali wpuszczeni na wyjazdowy mecz swojej drużyny. Piłkarze jakby wykonali gest, by nikt nie zapominał, że ich fani, ich klub traktowani są po prostu nie fair. I jakby chcieli pokazać całej Polsce - możecie nie wpuszczać naszych kibiców, możecie odbierać nam atutu w postaci ich dopingu, ale i tak was ogramy. Zresztą gdy już tam się znaleźli, popłynęło na opolskim stadionie z ich gardeł głośne Wisła Kraków!

Ten mecz można by podzielić na dwie części. Większość czasu to była absolutna dominacja Wisły. W posiadaniu piłki, w rozgrywaniu akcji. A nawet jeśli w pierwszej połowie mankamentem była skuteczność, to wszystko zmieniło się szybko po przerwie, gdy wiślacy strzelili dwie bramki i mieli spory komfort. To było ważne, bo jasnym było, że po pierwsze Odra teraz zaatakuje, a po drugie, że w końcówce trudy z tego wspomnianego meczu z Widzewem muszą dać o sobie znać. I dały, ale jeśli nie liczyć rzutu karnego dla opolan. Trochę przypadkowego, choć nie ma wątpliwości, że podyktowanego słusznie, to Odra miała jeszcze strzał w poprzeczkę Maksymiliana Hebela z rzutu wolnego i uderzenie głową Borji Galana, które obronił Alvaro Raton. To było za mało na Wisłę, która pokazała, że potrafi grać nie tylko dobre, ale i mądre mecze.