Wisła Kraków. Piłkarze „Białej Gwiazdy” wrócili ze zgrupowania

Wisła w Turcji przebywała 21 dni. Rozegrała w tym czasie pięć sparingów. Przypomnijmy, że krakowianie kolejno zanotowali następujące wyniki: 0:0 z Neftczi Fergana, 5:1 z Wisłą Płock, 1:0 z Hebarem Pazardżik, 1:1 z FK Atyrau oraz 1:3 z LASK Linz. Choć akurat wynik tego ostatniego sparingu to już sprawa drugorzędna, jeśli weźmiemy pod uwagę w jak skandaliczny sposób były przez sędziego prowadzone te zawody.

Po zakończeniu meczu z LASK wiślakom pozostało spakować się i późnym wieczorem ruszyć w podróż do Polski. Podobną trasą jak na zgrupowanie. Tylko oczywiście w drugą stronę. Tym razem z Antalyi krakowianie polecieli do Pyrzowic, a stamtąd autokarem do Krakowa. Po godz. 9 zameldowali się już na Reymonta.