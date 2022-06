Wisła Kraków. Piłkarze „Białej Gwiazdy” w reprezentacjach

Wypożyczony do „Białej Gwiazdy” z Dynama Kijów Citaiszwili wystąpił w meczu dywizji C Ligi Narodów, w którym Gruzja 4:0 pokonała Gibraltar. Wiślak zaliczył w tym spotkaniu asystę. Citaiszwili piłkarzem Wisły jest już tylko formalnie, bo po okresie wypożyczenia wrócić do Dynama. Gdzie będzie grał w kolejnym sezonie, na razie nie wiadomo.

W tej samej grupie Ligi Narodów rywalizuje Macedonia Północna, do której powołanie otrzymał Enis Fazlagić. On jednak cały mecz z Bułgarią, który zakończył się remisem 1:1, przesiedział na ławce rezerwowych.

Dodajmy, że obaj piłkarze Wisły będą mieli okazję zagrać przeciwko sobie 9 czerwca, gdy Macedonia Północna zagra z Gruzją. Już w weekend, 5 czerwca Macedończycy zagrają natomiast z Gibraltarem, a Gruzini z Bułgarią.