Wisła Kraków. Piłkarze „Białej Gwiazdy” rozpoczęli wyjątkowo długie urlopy

Po ostatnim meczu ligowym, jaki Wisła rozegrała w Niepołomicach z Sandecją Nowy Sącz, krakowianie trenowali jeszcze kilka tygodni. Mieli też grać sparingi, ale skończyło się na jednym ze Stalą Mielec, zremisowanym 1:1. Kolejny, z Górnikiem Łęczna został odwołany, żeby nie zniszczyć boiska w ośrodku treningowym w Myślenicach, które w dniu planowanej potyczki było w dość kiepskim stanie.

Kluby różnie podchodzą do wydłużonej w tym roku przerwy. Są tacy trenerzy, którzy dali swoim piłkarzom wolne zaraz po ostatnich ligowych meczach, a po urlopach zespoły już wracają do zajęć i będą tak trenować do startu rozgrywek. Są i tacy trenerzy jak Radosław Sobolewski, którzy wydłużyli nieco sezon, a dopiero teraz dali zawodnikom wolne. Zresztą fakt, że urlopy potrwają miesiąc, nie oznacza oczywiście, że piłkarze będą cały czas w tym czasie bezczynni.