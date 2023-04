Wisła Kraków. Piłkarze „Białej Gwiazdy” piszą do kibiców po porażce w Niepołomicach

Słowa do fanów skierowali Hiszpanie: Luis Fernandez, Alex Mula, Angel Rodado i Miki Villar. W sobotni wieczór zawodnicy Wisły byli bardzo źli. To nie był obraz sportowców, którzy spuścili głowy po porażce. Raczej takich, którzy - gdyby mogli - zaraz wybiegliby na boisko grać kolejny mecz, żeby tylko jak najszybciej się odkuć. I po tym meczu w jakimś stopniu odreagowują swoją złość też w mediach społecznościowych.

Luis Fernandez napisał: Bardzo dziękujemy za wsparcie, jakie dostaliśmy. Próbowaliśmy wszystkiego, ale to okazało się za mało. Pod wpisem lidera Wisły pojawiło się wiele odpowiedzi od kibiców, którzy wspierają Fernandeza i cały zespół. Widać, że fani doceniają, że wiślacy nie przeszli obok meczu, że ambitnie starali się walczyć do ostatnich sekund.

Z kolei Alex Mula napisał nieco więcej. Na profilu Hiszpana czytamy: Pierwsza porażka, ciężki mecz w strasznych warunkach, ale ważne, że drużyna była silna. To pomoże nam się uczyć i już myślimy o następnym meczu.

W kilku zdaniach do sobotnich wydarzeń odniósł się również Miki Villar, który porażkę z Puszczą określił jako frustrująca. Cały wpis Hiszpana, zamieszczony w niedzielę, wygląda następująco: Wczorajszy mecz był bardzo frustrujący. Nasza passa została przerwana, ale w piątek będziemy mieli okazję rozpocząć kolejną. Dziękujemy za wsparcie, będziemy pracować dalej.

I wreszcie Zdenek Ondrasek odniósł się do swojego powrotu na boisko. Powrotu po wielu miesiącach przerwy, bo Czech zagrał pierwszy raz od feralnego dla niego majowego meczu z Wartą Poznań, w którym zerwał więzadła krzyżowe. Teraz Ondrasek napisał: Dziewięć miesięcy czekałem na ten moment! To bolesne, że w takim meczu, ale nic się nie zmienia. Ciężka praca i przygotowania do kolejnego meczu.

Warto dodać, że również klubowe media społecznościowe Wisły nie schowały się pod ziemię po niepołomickiej porażce. „Biała Gwiazda” przez cały weekend zamieszczała normalnie posty, a nastroje w klubie idealnie oddaje jeden z nich, w którym napisano: Nie odpuszczaliśmy, ale niestety przegraliśmy. Walka jednak trwa dalej!

