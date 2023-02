Wisła Kraków. Pierwszy krok został zrobiony, a pierwsze wiosenne punkty zdobyte

Ciśnienie przed meczem z Resovią było naprawdę duże. Bo co by nie mówić, krakowianie zrobili najmocniejsze na papierze transfery ze wszystkich I-ligowców. Mieli też najlepsze warunki do przygotowań. Ale, że zawsze na końcu piłkarskie życie mówi sprawdzam na boisku, to trzeba było poczekać do starcia z ekipą z Rzeszowa. I tutaj Wisła test zdała, bo nie tylko wygrała 2:0, ale też miała taką kontrolę nad meczem, jakiej w jej wykonaniu dawno nie oglądano. Chyba do sierpniowego spotkania ze Skrą Częstochowa, ostatniego do piątku wygranego na stadionie przy ul. Reymonta.