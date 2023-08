Wisła Kraków. Pierwsza wygrana rezerw „Białej Gwiazdy”

Druga połowa rozpoczęła się od dynamicznej akcji Kacpra Piotrowskiego, który ruszył szybko prawą stroną, dograł przed bramkę do Damiana Śliwy, ale tego ubiegł Patryk Letkiewicz. To był jednak sygnał, że Glinik zaczyna grać odważniej. Goście uzyskali na dobre kilka minut przewagę.

Od początku sporą przewagę miała Wisła II. I w pierwszych fragmentach pojawiły się również okazje na gole. Dwa razy z dystansu strzelał Michał Zimon, z rzutu wolnego szukał swojej okazji też Wiktor Szywacz. Wynik jednak się nie zmieniał, a po kilkunastu minutach spotkanie nieco się wyrównało. Gra przeniosła się do środka pola, nie toczyła się również w jakimś szybkim tempie, co w jakimś stopniu można było tłumaczyć upałem, bo spotkanie było rozgrywane o godz. 11, gdy żar lał się nieba w Myślenicach niesamowity.

W 56 min odpowiedziała już Wisła, a konkretnie Karol Sałamaj, który przebiegł pół boiska z piłką, a całość zakończył mocnym i celnym strzałem na bramkę. Wprost jednak w Dawida Kubika, który nie miał problemów z obroną tego uderzenia.

W 60 min goście zostali zdekompletowani, bo Dawid Drąg sfaulował wychodzącego na czystą pozycję Mateusz Stanka i sędzia pokazał zawodnikowi Glinika czerwoną kartkę. Wisła grała zatem w przewadze i mocno ruszyła do ataków. Goście co prawda raz czy drugi odpowiedzieli kontrami, ale to „Biała Gwiazda” objęła prowadzenie. Asystę zaliczył w tej sytuacji Marc Grau, który dosłownie chwilę wcześniej pojawił się na boisku. Zagrał on prostopadle do Karola Tokarczyka, a ten sprytnym, technicznym i precyzyjnym strzałem uzyskał prowadzenie dla Wisły.