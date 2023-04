Wisła Kraków pewnie ogrywa Stal Rzeszów. Trzy gole już do przerwy

Pierwsze minuty należały zdecydowanie do Wisły, która ruszyła do tak zdecydowanych ataków, że Stal miała problem, żeby wyjść z piłką z własnej połowy. Pierwszy konkretny efekt przewagi „Białej Gwiazdy” mieliśmy już w 5 min, gdy Alex Mula idealnie zagrał do Luisa Fernandeza, ale ten w sytuacji sam na sam z Krzysztofem Bąkowski nie trafił w bramkę. Później mieliśmy kilka rzutów rożnych z rzędu, a w 12 min po świetnym zagraniu Davida Junki tym razem sam przed bramkarzem Stali znalazł się Angel Rodado. Trafił w słupek…

W 22 min z kolei z bliska strzelał Alex Mula. Już celnie, ale wprost w bramkarza Stali. W 27 min Luis Fernandez z rzutu wolnego trafił w poprzeczkę. Piłka pozostała jednak w polu karnym Stali, trafiła do Miki Villara, który kopnął do siatki. Sędzia odgwizdał jednak spalonego Borisa Moltenisa i dalej mieliśmy 0:0.