Wisła Kraków pewnie ogrywa Chrobrego Głogów. Już tylko punkt do drugiego miejsca!

Po kolejnych sześciu minutach było już 2:0. Tym razem z lewego skrzydła do środka zagrał David Junca, a Michał Michalec tak pechowo próbował wybić piłkę, że praktycznie podał ją do Luisa Fernandeza. A ten z około dwudziestu metrów huknął płasko przy słupku i krakowianie mieli już dwa gole zapasu.

To tylko rozzłościło wiślaków. Jeszcze przed przerwą ruszyli do zdecydowanych ataków. W 45 min założyli Chrobremu taki pressing, że głogowianie nie potrafili wyjść sprzed swojego pola karnego. W końcu po odbiorze piłka poszła na lewo do Davida Junki, który dośrodkował idealnie na głowę Luisa Fernandeza, a ten podwyższył na 3:1.

Początek drugiej połowy był dość niemrawy. Było trochę fauli, leżenia na murawie, gry jakby nieco mniej. Chętniej atakował Chrobry. Do czasu, bo po dziesięciu minutach Wisła znów wzięła się mocniej do pracy, co od razu przyniosło dobrą okazję Luisa Fernandeza. Hiszpan zwlekał ze strzałem i to przesądziło sprawę, że gola w tej sytuacji nie było. Dobrą szansę na podwyższenie wyniku niewiele później miał Miki Villar. Nie trafił jednak w bramkę.

W tej drugiej części, nawet jeśli już nie tak żywej jak pierwsza, to jednak co kilka minut pojawiały się okazje na podwyższenie wyniku. I w 77 min Wisła strzeliła czwartą bramkę. Alex Mula podał do Luisa Fernandeza. Ten strzelił mocno, a choć Damian Węglarz odbił piłkę, dopadł do niej Angel Rodado i on również wpisał się na listę strzelców. I na tym strzelanie goli w sobotni wieczór przy ul. Reymonta się zakończyło.