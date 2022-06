Wisła Kraków. Perspektywa marsjańska, ankieta, a teraz Kasia…

Słowa o perspektywie marsjańskiej, jaką mają się kierować teraz w Wiśle wypowiedział na poniedziałkowej konferencji jeden z właścicieli klubu Jarosław Królewski. Nie bardzo było wiadomo o co chodzi, a już podczas trwania wspomnianej konferencji w mediach społecznościowych kibice stawiali pytania, co tak naprawdę Królewski miał na myśli. A że nawet podczas spotkania z dziennikarzami nie był on w stanie powstrzymać się od zerkania na Twittera i zauważył, że pojawiają się tam pytania, to stwierdził w pewnym momencie: - Bartek1906 pyta czym jest perspektywa marsjańska? Wyjaśniam - oznacza to, że chcemy więcej słuchać. Możemy mamy teraz więcej lekcji pokory. Nie jest tak, że tego nie robiliśmy, ale efekty są, jakie są. Ważne, żeby nie popełniać tych samych błędów ponownie.