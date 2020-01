Wisła Kraków. Paweł Tomczyk trafi do zespołu „Białej Gwiazdy”?

Taką informację podał serwis TVP Sport. Paweł Tomczyk ma 21 lat, do tej pory w barwach Lecha Poznań i Piasta Gliwice rozegrał 33 mecze w ekstraklasie, w których strzelił siedem bramek. W „Kolejorzu” pełnił ostatnio rolę głównie tzw. „dżokera”. Najczęściej pojawiał się bowiem na boisku z ławki rezerwowych. W podstawowym składzie wybiegał na plac gry jedynie dwa razy. To jednak zawodnik, który ma niewątpliwie talent i w Krakowie mogliby skorzystać na jego rozwoju. Według TVP Sport Tomczyk do Wisły miałby trafić na wypożyczenie do końca sezonu, a sprawa ma być tak bliska finalizacji, że napastnik ma pojechać już na zgrupowanie „Białej Gwiazdy” do Turcji. Pozostaje jednak pytanie, w jakim stanie zdrowia jest Tomczyk, bo z Lechem na obóz nie poleciał, a poznański klub poinformował, że powodem tego jest kontuzja łokcia piłkarza.