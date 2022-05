Wisła Kraków. Paweł Kieszek w formie, która może dać „Białej Gwieździe” utrzymanie

Powiedzmy sobie szczerze, gdyby nie kapitalne interwencje Pawła Kieszka na początku derbów Krakowa, Wisła przegrałaby ten mecz, a tak skończyło się na 0:0. Wiślacy mieli ogromne problemy przede wszystkim z dobrym wejściem w spotkanie, popełniali proste błędy w środku pola, co w dwóch przypadkach skończyło się stuprocentowymi sytuacjami Cracovii. I wtedy wkraczał do akcji Paweł Kieszek, który dwukrotnie zatrzymał Jewhena Konoplankę w sytuacjach sam na sam.

Sarnat świetnie zna atmosferę derbów. Zagrał w nich po obu stronach barykady. Najpierw w bramce Cracovii na stadionie Wisły, później w bramce „Białej Gwiazdy” na obiekcie „Pasów”. - Większy ciężar gatunkowy miało to drugie spotkanie, bo graliśmy w lidze. Pierwsze to był mecz towarzyski o Puchar Rektora UJ. Prestiż oczywiście był, ale jednak gdy stawką są punkty, to ciśnienie jeszcze rośnie - wspomina. A w sprawie Kieszka dodaje: - Cieszę się szczególnie, że Pawłowi idzie teraz tak dobrze, bo to jest również poza boiskiem świetny facet! Znamy się dobrze, bo razem graliśmy w Polonii Warszawa. Ja wtedy już powoli kończyłem karierę, Paweł do niej startował. I dobrze mu się ona później rozwinęła. Życzę Pawłowi do końca sezonu samych czystych kont i żeby pomógł Wiśle utrzymać się w ekstraklasie.