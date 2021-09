Wisła Kraków. Paweł Kieszek: Po powrocie do Polski jestem miło zaskoczony

- Przedstawiono mi plan, według którego Wisła powoli ma się odbudować i z czasem wrócić do walki o najwyższe lokaty. Tylko tego nie da się zrobić z dnia na dzień. Oczywiście to się może wydarzyć, że „odpalimy” od razu i Wisła skończy sezon na powiedzmy piątym miejscu. Myślę jednak, że musimy podchodzić do tematu bardziej na spokojnie. Naszym podstawowym celem powinno być to, żebyśmy grali na tyle dobrze, żeby nikt w klubie nie musiał nawet przez moment drżeć o utrzymanie – mówi bramkarz Wisły Kraków Paweł Kieszek.

WISŁA KRAKÓW. Najbogatszy serwis w Polsce o piłkarskiej drużynie "Białej Gwiazdy" - Mecz z Legią Warszawa to był pański pierwszy występ na stadionie przy ul. Reymonta w barwach Wisły Kraków. Jak wrażenia?

- Bardzo mi się podobało, bo od dawna jako piłkarze nie mieliśmy okazji grać w takiej atmosferze przez pandemię. Stadiony były puste, więc to nie była normalna piłka nożna. Teraz przyszło ponad 23 tysiące ludzi, do tego doszło jeszcze zwycięstwo z takim przeciwnikiem, więc wrażenia były bardzo pozytywne. - Udało się wymienić koszulką z pańskim idolem Arturem Borucem?

- Koszulka jest, a czy Artura można określić jako mojego idola? Myślę, że przede wszystkim jako jednego z najlepszych bramkarzy reprezentacji Polski przez wiele lat. Dla wielu osób jest to idol, dla mnie przede wszystkim bramkarz, którego bardzo szanuję. Dlatego cieszę, że mogłem przeciwko Arturowi wystąpić i że mam taką pamiątkę z tego meczu.

- Spotkanie z Legią było pod każdym względem udane dla Wisły, ale wróćmy jeszcze na moment do tego właściwego debiutu, czyli meczu ze Stalą Mielec. Pewnie po tym występie było mniej powodów do zadowolenia, bo drużyna przegrała 1:2, pan puścił dwie bramki i jeszcze musiał się pan tłumaczyć przed kamerami telewizyjnymi. W dodatku rywalom wychodziły strzały życia.

- Ekstraklasa przywitała mnie pięknie po tych latach, gdy mnie w niej nie było. Gole Stal rzeczywiście strzelała wyjątkowej urody. A przed kamerami trzeba stanąć zawsze. I wtedy gdy mecz jest wygrany. I wtedy, gdy przegrywamy. Dla mnie, po tylu latach nieobecności w polskiej lidze, nie stanowiło to problemu. Szkoda jednak oczywiście, że w debiucie w nowym klubie nie udało się zdobyć wtedy choćby punktu.