Wisła Kraków. Paweł Brożek: Spokoju nie będzie. Dwie wygrane tego nie zmieniły

W całej tej sytuacji można się było dziwić tylko jednemu, że sędzia Paweł Raczkowski czerwonej kartki nie wyjął od razu, tylko potrzebował do tego analizy VAR. Nawet z wysokości trybun sytuacja wydawała się bowiem klarowna. Tak samo zresztą uważa Brożek, który mówi: - Tak mi się wydawało, że byłem najbardziej wysuniętym zawodnikiem. Dobrze się zabrałem z piłką i dlatego czerwona kartka powinna być od razu.

Ostatecznie Juraszek z boiska wyleciał, a po chwili do siatki z rzutu wolnego trafił Maciej Sadlok, co było zresztą powodem do żartów kolegów, bo obrońca Wisły na tego gola czekał 3,5 roku. - Nawet pamiętam jego ostatnią bramkę sprzed 3,5 roku z Jagiellonią. Maciek trenuje te wolne i wreszcie przyniosło to efekt - uśmiecha się Brożek.

On sam do siatki nie trafił i rok zakończył z ośmioma golami w obecnym sezonie, a 149 ogólnie w ekstraklasie. Na jubileuszowe trafienie przyjdzie zatem poczekać do wiosny. - Miałem okazję, ale ciężko było trafić, bo po pierwsze kąt był ostry, a po drugie piłka wpadła mi w światło jupitera, co mnie oślepiło. Może gdyby tak się nie stało, to bym trafił. Mam jednak nadzieję, że do tej magicznej granicy 150 goli w ekstraklasie dobiję już wiosną - przekonuje napastnik Wisły.