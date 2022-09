Wisła Kraków. Patryk Plewka: Chcemy wrócić do wygrywania meczów

Meczu z Ruchem Chorzów od kolejnego w lidze z Chojniczanką dzielą dokładnie dwa tygodnie. Pierwszy z nich był poświęcony głównie na pracę, a zakończył go towarzyski mecz z Rabą Dobczyce z okazji jubileuszu 100-lecia tego klubu.

- To był nieco inny tydzień, nie było meczu ligowego, więc towarzyskie spotkanie z Rabą potraktowaliśmy bardziej jako zakończenie tygodnia ciężkiej pracy treningowej. Nogi były jeszcze trochę ciężkie, ale można było przećwiczyć trochę schematów - mówi Patryk Plewka. Dodaje również: - To był taki moment, gdy niektórzy pracowali ciężej, a ci którzy potrzebowali nieco większej regeneracji, dostali na to czas.

Przy ul. Reymonta był to również czas na analizę. Wisła nie wygrała czterech ostatnich meczów, zanotowała w tym okresie serię trzech porażek z rzędu. Nie takich wyników spodziewają się kibice. Sami piłkarze też nie są zadowoleni z tego, jak wyglądały ostatnie wyniki. Plewka opowiada: - Bardzo nas denerwuje fakt, że dobrze zaczęliśmy sezon, byliśmy liderem, a teraz przyszła taka seria bez wygranego meczu. To nawet nie jest tak, że my zaczęliśmy grać jakoś dużo gorzej. Myślę, że problem był w tym, że po strzelonej bramce, nie potrafimy utrzymać dominacji na boisku. Za bardzo zamykaliśmy się na swojej połowie, chcąc za wszelką cenę utrzymać wynik. To jest moim zdaniem głównie do poprawy, żebyśmy nawet gdy zdobędziemy bramkę, potrafili grać dalej swoją piłkę. Nad tym zresztą również pracowaliśmy w ostatnim czasie. Wierzę, że efekty będą widoczne już w najbliższych meczach.