Wisła Kraków pamięta o swoich zmarłych sportowcach, trenerach, działaczach

Były wieńce złożone na grobach, znicze, chorągiewki. W ten sposób krakowski klub stara się pokazać, że przywiązuje wagę do tradycji. Warto jednak wspomnieć, że dotyczy to całego wiślackiego środowiska, bo nie tylko sam klub, ale również jego otoczenie pamięta o zmarłych wiślakach. Świadczy o tym np. akcja, jaką w tym roku zorganizowały Stowarzyszenia Socios Wisła Kraków oraz Historia Wisły. Przez dwie soboty z rzędu poprzedzające dzień Wszystkich Świętych członkowie tych organizacji i sympatycy sprzątali groby wiślaków. I nie była to pierwsza tego typu akcja, bowiem takie sprzątanie miało już miejsce w 2019 roku.

To właśnie wtedy kibice Wisły dowiedzieli się, że grób Stanisława Kowalskiego, piłkarza „Białej Gwiazdy” z lat 1913-1922 przeznaczono do likwidacji. Szybko podjęto zbiórkę pieniędzy wśród członków Socios Wisła i przedłużono nienaruszalność grobu. Ponieważ Kowalski nie był tylko piłkarzem, ale również żołnierzem Legionów Polskich i II Korpusu generała Józefa Hallera, zasłużonym w walkach o niepodległość Polski, Socios wystąpiło do Instytutu Pamięci Narodowej o wpisanie tej mogiły do ewidencji grobów weteranów walk o Wolność i Niepodległość Polski. Poszło to jednak o krok dalej, bo IPN podjął decyzję o sfinansowaniu odnowienia nagrobka. W ostatnią rocznicę wymarszu Pierwszej Kompanii Kadrowej, czyli 6 sierpnia br. (wymarsz nastąpił z Parku Sportowego Wisły na Oleandrach) nastąpiło poświęcenie grobu Stanisława Kowalskiego.