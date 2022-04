Wisła Kraków otworzyła oficjalnie sklep. Przyszło wielu kibiców [ZDJĘCIA]

Nowy sklep Wisły, na który „Biała Gwiazda” czekała blisko dziewiętnaście lat (wcześniejszy mieścił się w malutkim pawilonie) otworzyli wspólnie prezes Dawid Błaszczykowski oraz dyrektor Zarządu Infrastruktury Sportowej Krzysztof Kowal. Nie było w tym przypadku, bowiem to, że wreszcie, ponad dekadę po otwarciu całego stadionu, udało się na nim wreszcie znaleźć miejsce i przygotować nowoczesny sklep, to zasługa znacznie lepszych relacji na linii Wisła - miasto niż to miało miejsce przez wiele lat.

- Cieszymy się, że możemy otworzyć jeden z najnowocześniejszych fan shopów w polskiej piłce, a myślę, że nie będzie przesadą jeśli powiem, że w całym polskim sporcie - powiedział Dawid Błaszczykowski.

A później kibice mogli już rozpocząć zwiedzanie nowego sklepu Wisły i zrobić w nim pierwsze zakupy.