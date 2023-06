Wisła Kraków otwiera trybuny na mecz z Puszczą Niepołomice dla 23 tysięcy widzów!

W tym roku Wisła mogła wpuszczać tylko niecałe dziesięć tysięcy kibiców. Przed każdym meczem wejściówki rozchodziły się błyskawicznie, a na wszystkich spotkaniach mieliśmy komplet. Teraz też należy się go spodziewać, ale świetną informacją dla kibiców jest to, że będzie mogło ich przyjść o około 13 tysięcy więcej. W starciu dwóch małopolskich drużyn o awans do finału baraży czekają wszystkich wielkie emocje. Atut swojego boiska, co Wisła wywalczyła sobie zwycięstwem w Łęcznej z Górnikiem, może odgrywać tutaj znaczącą rolę. Pamiętać jednak trzeba, że Puszcza dwa razy pokonała Wisłę w sezonie zasadniczym – 3:2 w Krakowie i 2:1 w Niepołomicach.