Wisła Kraków. Oficjalnie! Sergio Benito i Miki Villar piłkarzami „Białej Gwiazdy”

Obaj grali do tej pory tylko w Hiszpanii. W życiorysie Serio Benito są takie kluby jak: Rayo Vallecano, Barakaldo, CyD Leonesa, CD Badajoz i wreszcie Cordoba CF. Co ciekawe, Benito jest w rytmie meczowym, bowiem ostatni raz w meczu ligowym wystąpił 21 stycznia. 12 minut w starciu z UD San Sebastian. Przez cały sezon nie grał jednak wiele, raczej były to występy w kratkę. W sumie uzbierał dziewięć meczów, ani jednego pełnego, strzelił jedną bramkę. Do tego dorzucił jeden występ w Pucharze Króla. W Wiśle będzie zapewne walczył o więcej występów. Nowy gracz krakowskiego klubu może występować w ataku, bo to jego główna pozycja, ale również na skrzydle.

Miki Villar, czyli w pełnym brzmieniu Miguel Villar Alfonso ma 26 lat. Do piłkarskiej kariery startował w Celcie Vigo, a następnie w Rapido Bouzas. W tym ostatnim klubie rozpoczął grę w seniorach, a później jego życiorys znaczyły takie kluby jak: Pontevedra CF, CD Boiro, SD Compostela. Od 2021 roku grał w UD Ibiza, m.in. z napastnikiem Wisły Angelem Rodado. W obecnym sezonie Miki Villar zagrał w 15 meczach, strzelił w nich jedną bramkę. W Segunda Division zgromadził w sumie do tej pory 47 meczów.