Wisła Kraków oficjalnie potwierdziła transfer Dora Hugiego

Historia tego transferu i tego, co działo się wokół niego w poniedziałkowy wieczór, a nawet jeszcze wtorkowy poranek pokazuje jak czasami przy tego sprawach może powstać zamieszanie, a akcje nabierają nagłego zwrotu. Wisła z Dorem Hugim tak naprawdę chciała rozstać się już po spadku z ekstraklasy, czyli latem 2022 roku. Powodem był wysoki kontrakt Izraelczyka i fakt, że nie dawał on sportowo drużynie tyle, ile oczekiwano. Jerzy Brzęczek, gdy był jeszcze trenerem Wisły, długo próbował wręcz zmusić różnymi metodami Hugiego, by ten zdecydował się odejść. Nic z tego nie wyszło, bo Hugi normalnie trenował, rozmowy z jego agentem były w sprawie rozwiązania umowy bardzo trudne i Brzęczek w końcu odpuścił. Zaczął nawet korzystać z Izraelczyka na boisku.