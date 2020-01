Wisła Kraków. Oficjalnie. Mateusz Hołownia piłkarzem „Białej Gwiazdy”

Mateusz Hołownia ma 21 lat. Swoją przygodę z futbolem rozpoczynał w Niwie Łomazy. Później przeniósł się do TOP 54 Biała Podlaska, skąd został już ściągnięty do Legii. Z warszawskiego klubu wypożyczany był najpierw do Ruchu Chorzów, a następnie do Śląska Wrocław. Teraz Hołownia spróbuje swoich sił w Wiśle.