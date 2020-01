Wisła Kraków. Oficjalnie. Lubomir Tupta piłkarzem „Białej Gwiazdy”

Lubomir Tupta ma 21 lat. Przygodę z futbolem rozpoczynał w TJ Jarovnice, skąd przeniósł się do Tatrana Preszów. Słowacki zawodnik dość szybko, bo już w wieku 16 lat wyjechał do Włoch, a konkretnie do Catanii. Stąd trafił już do Werony, a teraz do zespołu „Białej Gwiazdy”. Słowak ma za sobą występy w młodzieżowych reprezentacjach kraju. Może grać w ataku oraz na skrzydle.