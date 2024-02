Wisła Kraków. Oficjalnie! Karol Dziedzic piłkarzem „Białej Gwiazdy”

Karol Dziedzic przenosi się do Wisły z Garbarni Kraków, do której trafił w lipcu 2022 roku z Unii Oświęcim, której jest wychowankiem. W ekipie „Brązowych” dość szybko wywalczył sobie miejsce w składzie, debiutując w II lidze. W sumie w barwach Garbarni ten 18-letni środkowy pomocnik zagrał 51 meczów, w których zdobył trzy bramki, zaliczył też siedem asyst. Nowy zawodnik Wisły był też powoływany do młodzieżowych reprezentacji Polski U-18 i U-19. W sumie w młodzieżowych kadrach zaliczył do tej pory osiem występów.

