Wisła Kraków. Oficjalnie! Joan Roman Goku przenosi się do „Białej Gwiazdy”

Sprowadzenie Goku do Wisły to reakcja na odejście Luisa Fernandeza, najlepszego zawodnika „Białej Gwiazdy” poprzedniego sezonu. Goku ma zastąpić swojego rodaka. Sam w poprzednim sezonie miał podobne statystyki jak Fernandez. Strzelił 16 goli, miał 10 asyst. Wisła sprowadzając Goku zaoszczędzi też sporo pieniędzy. Za transfer zapłaciła Podbeskidziu około pół miliona złotych, ale też kontrakt nowego zawodnika będzie dużo niższy niż Fernandeza. Podsumowując - dla Wisły ta wymiana to oszczędność rzędu kilkuset tysięcy złotych. Czy natomiast Goku będzie w stanie mieć taki wpływ na grę Wisły jak Luis Fernandez, pokaże dopiero piłkarskie życie. Biorąc jednak pod uwagę, jak prezentował się w Podbeskidziu, jest na to duża szansa.

Joan Roman Goku ma 30 lat i całkiem ciekawe CV, w którym pojawiają się nazwy takich klubów jak Manchester City czy Barcelona. Oczywiście nie pierwsze drużyny tych klubów, a rezerwy czy ekipy młodzieżowe, ale skoro skauci takich firm dostrzegali talent tego zawodnika, to coś w sobie musi mieć.