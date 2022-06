Wisła Kraków. Oficjalnie! Jerzy Brzęczek poprowadzi „Białą Gwiazdę” w I lidze

Jerzy Brzęczek objął Wisłę Kraków w połowie lutego z zadaniem utrzymania w ekstraklasie. Zadanie nie zostało wykonane, a zespół prowadzony przez byłego selekcjonera wygrał tylko jeden mecz. Już w czasie sezonu, gdy widmo spadku zaglądało w oczy „Białej Gwieździe” coraz mocniej, pojawiały się spekulacje, że nawet po relegacji do I ligi Brzęczek w klubie zostanie. On sam nie krył zresztą, że prowadził w tej sprawie rozmowy. Informacja o tym, że ostatecznie poprowadzi Wisłę również na zapleczu ekstraklasy sensacją zatem nie jest. Raczej oficjalnym potwierdzeniem tego, o czym wszyscy wiedzieli od dawna.

Kompetencje Jerzego Brzęczka będą jednak wykraczać poza trenerską ławkę. Tak naprawdę zespół, który przystąpi do rozgrywek I ligi w połowie lipca, to będzie w znacznym stopniu jego autorska drużyna. Oczekiwania kibiców będą duże, ale jakie realne szanse będą na szybki powrót do ekstraklasy przekonamy się dopiero, gdy poznamy kadrę „Białej Gwiazdy”. Zapewne nieco więcej będzie wiadomo 13 czerwca. Na ten dzień klub zapowiedział już konferencję prasową, podczas której przedstawiony ma zostać plan na najbliższy rok w I lidze.