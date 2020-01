Wisła Kraków. Oficjalnie. Hebert piłkarzem „Białej Gwiazdy”

Hebert ma 28 lat. Przygodę z piłką zaczynał w młodzieżowych drużynach Volta Redonda, Gremio Barueri, Ponta Preta i Vasco da Gama. Do Europy, a konkretnie Portugalii, nowy obrońca Wisły wyjechał w wieku 19 lat. Reprezentował kolejno barwy takich klubów jak: Vasco da Gama Atletico Clube, CD Trofense oraz SC Braga. W tej ostatniej drużynie Hebert grał jednak głównie w rezerwach. W 2014 roku Brazylijczyk trafił do Piasta Gliwice, którego barw bronił przez kolejne cztery lata. Dla Piasta zaliczył 121 meczów, strzelił siedem goli. Ostatnio Hebert grał we wspomnianym japońskim klubie JEF United Chiba, skąd teraz przenosi się do Wisły.

Dodajmy, że Brazylijczyk już trenuje z wiślakami. W sobotę nie mógł jeszcze wystąpić w sparingu ze Stalą Mielec, ale przed nim miał zajęcia indywidualne.

Tutaj znajdziesz więcej informacji o Wiśle Kraków