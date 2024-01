Wisła Kraków. Oficjalnie. Dejvi Bregu piłkarzem „Białej Gwiazdy”

Już w czwartek Wisła poinformowała, że jest bliska pozyskania albańskiego skrzydłowego. 28-letni Dejvi Bregu miał przejść testy medycznego w krakowskim klubie. Wypały one pomyślnie, a prezes Jarosław Królewski podczas piątkowej prezentacji nowego klubowego projektu, platformy dla młodzieży, przyznał w kuluarach, że Albańczyk świetnie wypadł podczas tych testów. Bregu trafia do Wisły na zasadzie wolnego transferu, bo w związku z problemami finansowymi jego poprzedniego klubu, tureckiego Umraniyespor Kulubu, rozwiązał kontrakt.

28-letni piłkarz występował w swojej karierze głównie w Albanii. Do piłkarskiej kariery startował w FC Flamutari, a później reprezentował barwy takich klubów jak: KS Luftetari, KF Skenderbeu oraz KF Teuta. W lipcu 2021 opuścił swój kraj, przeniósł się do Turcji, do Boluspor Kulubu. Po roku występów w tym klubie zmienił barwy na inny turecki klub - Umraniyespor Kulubu. Jesienią obecnego sezonu zaliczył jedenaście występów w tureckiej I lidze. Strzelił jedną bramkę, zaliczył dwie asysty.