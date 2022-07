Wisła Kraków. Oficjalnie. Dawid Błaszczykowski i Maciej Bałaziński odchodzą z „Białej Gwiazdy”. Władysław Nowak nowym prezesem

„Biała Gwiazda” wydała w tej sprawie specjalny komunikat, w którym informuje: Dawid Błaszczykowski i Maciej Bałaziński przestali pełnić role Prezesa i Wiceprezesa TS Wisła Kraków SA. Złożona po spadku drużyny z Ekstraklasy rezygnacja Zarządu - zapowiadana podczas konferencji prasowej - będzie skuteczna na koniec lipca 2022 roku. W związku z degradacją drużyny Białej Gwiazdy do rozgrywek Fortuna 1. Ligi - wpływającą na funkcjonowanie klubu - Zarząd pozostał na stanowisku do momentu uporządkowania bieżących spraw: sportowych, organizacyjnych i finalizacji rozmów z Partnerami biznesowymi. W tym czasie przygotowano Spółkę pod płynne przekazanie zadań osobie, która zostanie oddelegowana przez Właścicieli TS Wisła Kraków SA do sprawowania funkcji Prezesa.

Wisła Kraków najpierw ogłosiła odejście z zarządu Dawida Błaszczykowskiego i Macieja Bałazińskiego, a teraz już wiadomo, kto zostanie nowym prezesem. Będzie nim Władysław Nowak! To zaskakująca informacja, bo faworytem do objęcia tej funkcji wydawał się być przewodniczący rady nadzorczej i jeden z właścicieli klubu Tomasz Jażdżyński. W środę napisaliśmy jednak również, że według jednej z osób, dobrze zorientowanej w tym, co w Wiśle się dzieje, sprawa nie jest przesądzona i wiele może jeszcze się wydarzyć. Jak widać ta osoba miała rację, bo nowym prezesem został ostatecznie Władysław Nowak, czyli również jeden z właścicieli Wisły, choć ze znacznie mniejszym pakietem akcji niż Jakub Błaszczykowski, Tomasz Jażdżyński i Jarosław Królewski.