Wisła Kraków odzyskała pieniądze. Chodzi o dużą kwotę!

Aschraf El Mahdioui do Al Taawon FC odszedł na początku 2022 roku. Kwota transferu miała w sumie wynosić około 2,5 mln dolarów. O ile na początku Saudyjczycy regulowali należności, to później rozpoczęły się z tym problemy. Wisła weszła zatem w spór z Al Taawon FC i wygrała go przed Trybunałem FIFA. Trybunał nakazał uregulowanie należności i nałożył na Saudyjczyków zakaz transferowy. Nawet jednak to przeciągało sprawę.

Wisła wykorzystywała w tym wszystkim nie tyko piłkarskie instytucje. Większościowy właściciel „Białej Gwiazdy” i jej prezes Jarosław Królewski, starał się uruchomić swojej kontakty biznesowe w Arabii Saudyjskiej i nawet poprzez władze tego kraju wywrzeć nacisk na Al Taawon FC. Trudno w tym momencie powiedzieć, co najbardziej na ten klub zadziałało, ale fakty są takie, że wreszcie za Aschrafa El Mahdiouiego zapłacił.