Wisła Kraków. Oceniamy piłkarzy „Białej Gwiazdy” za sezon 2021/2022 Bartosz Karcz

Wisła Kraków zaliczyła fatalny sezon i po 26 latach nieprzerwanej gry w ekstraklasie musi ją opuścić. Przez całe rozgrywki, zarówno ligowe jak i w Pucharze Polski, wystawialiśmy oceny piłkarzom „Białej Gwiazdy”. Robiliśmy to po każdym meczu w skali skali 1-10. Teraz czas na oceny za cały sezon. Są one średnią wystawianych not. Zdarzało się, że piłkarz grał za krótko i noty nie otrzymał. Żeby zawodnicy nie byli pokrzywdzeni, średnią wyciągamy tylko z tych spotkań, gdy otrzymywali ocenę. Przy ocenie nie stosujemy miejsc po przecinku. Zasada jest taka, że jeśli średnia wynosi do 0,5 - ocena jest zaokrąglona w dół. Jeśli powyżej 0,5 - w górę. Oceny są wypadkową wszystkich oficjalnych występów Wisły w sezonie2021/2022, czyli obejmują 34 mecze ligowe oraz cztery w Pucharze Polski. Oceny prezentujemy w GALERII. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.