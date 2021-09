Wisła Kraków. Oceniamy piłkarzy „Białej Gwiazdy” za mecz z Lechią Gdańsk Bartosz Karcz

To był dramatyczny mecz, w którym Wisła Kraków w ostatniej chwili uratowała jeden punkt. Trzeba to docenić, tym bardziej, że krakowianie wcale nie rozgrywali złego spotkania i w pełni na ten remis zasłużyli, a gdyby byli skuteczniejsi, to może nawet na coś więcej. Oceny piłkarzy Wisły za mecz z Lechią prezentujemy w GALERII. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.