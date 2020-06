Wisła Kraków. Oceniamy piłkarzy „Białej Gwiazdy” za mecz z Arką Gdynia

To był mecz pod wysokim napięciem dla obu drużyn. Kibice Wisły Kraków mogli mieć obawy, bo „Biała Gwiazda” po pierwszego ostatnio w Gdyni nie radziła sobie z Arką, a po drugie w pierwszych meczach po wznowieniu rozgrywek nie prezentowała najwyższej formy. Nad Bałtykiem wiślacy poradzili sobie jednak dobrze. To oni byli lepszym zespołem. To oni też powinni być bardziej zadowoleni z remisu 0:0, który pozwolił im utrzymać sześciopunktowy dystans do Arki. Choć jest też druga strona medalu, bo można było powiększyć przewagę do punktów dziewięciu. Po wyjazdowym, solidnym spotkaniu nie będziemy jednak zbyt srodzy w ocenach dla podopiecznych trenera Artura Skowronka. Oceny przedstawiamy w GALERII.