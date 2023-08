Wisła Kraków. Oceniamy piłkarzy „Białej Gwiazdy” za mecz w Tychach Bartosz Karcz

To był bardzo słaby mecz Wisły Kraków. „Biała Gwiazda” przegrała 0:1 w Tychach z GKS-em i była to porażka w pełni zasłużona, bo ekipa spod Wawelu była zespołem po prostu słabszym. Nie mogą też być po tym meczu wysokie oceny wiślaków. One nie mają prawa być nawet średnie…