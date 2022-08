Wisła Kraków. Oceniamy „Białą Gwiazdę” za mecz z Odrą Opole Bartosz Karcz

Kolejny wygrany mecz Wisły Kraków, w którym znów nie wszystko funkcjonowało do końca tak jak należy, ale znów krakowianie potrafili wychodzić z opresji i zachować czyste konto. Nie ma co zatem wybrzydzać, bo „Biała Gwiazda” robi to, z czym miała ogromny problem w ekstraklasie, czyli wygrywa mecz za meczem. Oceny za mecz z Odrą Opole muszą być jednak zróżnicowane. Prezentujemy je w GALERII. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.