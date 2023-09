Wisła Kraków. Oceniamy „Białą Gwiazdę” za mecz z Chrobrym Głogów Redakcja

Dla Wisły Kraków remis 1:1 z Chrobrym Głogów u siebie to wynik mocno rozczarowujący. „Biała Gwiazda” miała ruszyć do odrabiania strat do czołówki I ligi, a zamiast tego straciła kolejne dwa punkty. Oceny wiślaków za to spotkanie nie mogą być wysokie.