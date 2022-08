Wisła Kraków. Oceniamy „Białą Gwiazdę” za mecz z Chrobrym Głogów Bartosz Karcz

To nie był dobry mecz w wykonaniu Wisły Kraków. „Biała Gwiazda” zaczęła go zgodnie z planem, ale im dłużej trwało to spotkanie, tym waliło się coraz więcej. Ostatecznie Wisła przegrała 1:2 z Chrobrym w Głogowie, a oceny wiślaków za to spotkanie mogą być wysokie. Prezentujemy je w GALERII. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.